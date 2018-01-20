"Я не говорил о Вериссимо с российской прессой". Признание бывшего руководителя "Сантоса"

Бывший член совета директоров "Сантоса" Рафаэл Вита сообщил корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ, что не давал комментарии по поводу возможного трансфера защитника бразильского клуба Лукаса Вериссимо в "Спартак". Ранее в российских СМИ неоднократно появлялись цитаты Виты, в которых он якобы рассказывал о ходе переговоров по этому поводу. Кроме того, в прессе его называли членом совета директоров "Сантоса", однако Вита заявил, что он уже не входит в управляющий комитет клуба.

– Я не даю комментарии на тему "Сантоса", потому что больше не вхожу в его управление, – ответил Вита на просьбу поделиться информацией о Вериссимо. – 1 января 2018 года был созван новый совет директоров, в котором меня нет. В бразильской версии сайта "Сантоса" эта информация обновлена. В английской еще нет, поэтому там моя фамилия пока есть.

– Но ваше имя упоминалось в российской прессе в последние недели...

– Думаю, это ошибка. Я не говорил на эту тему.

– Вы не давали комментарии о Вериссимо?

– Безусловно, нет.