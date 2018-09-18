"Я не докладчик Карреры". "Злой агент" Трабукки отдыхает после провала "легкого трансфера Терри"

Известный футбольный агент Марко Трабукки, сотрудничающий со "Спартаком" друг главного тренера красно-белых Массимо Карреры на своей странице в Твиттере попросил не вмешивать его в скандал в московском клубе.

– Друзья, я уже 5 дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо, – написал Трабукки. – Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем.

В понедельник известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаровопубликовал стихотворение с критикой в адрес главного тренера "Спартака" Массимо Карреры.

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил запись как понравившуюся. Денис Глушаков поставил "лайк" к записи, где было перепечатано стихотворение Назарова. Позже полузащитник убрал лайк – видимо, прочитав произведение актера, а во вторник опубликовал заявление и назвал информацию о своем отстранении от тренировок цирком.

Друзья, я уже 5 дней круто отдыхаю в Греции! Мне не до московских футбольных веселух, не вмешивайте меня в них! Я не переводчик и тем более не докладчик Массимо.

Как все злые агенты я в сентябре отдыхаю: после того как провалил легкий трансфер с Терри, я просто наслаждаюсь морем pic.twitter.com/VczWCmhaV7 – Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) 18 сентября 2018 г.



​