"Я как будто улетаю куда-то!" Что чувствует Дзюба, когда стадион скандирует его фамилию

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал победу в матче 4-го тура РПЛ против "Урала" (4:1). Форвард отметил игру Себастьяна Дриусси, а также заявил, что травма Кристиана Нобоа омрачила радость от победы.

- Глядя на игру "Зенита", сложилось ощущение, что матч против минского "Динамо" будто и не заканчивался...

- Маленький куражик остался, конечно. Такие матчи важны для психологии команды. Несмотря на то, что пропустили, я считаю, матч начали хорошо. "Урал" - атакующая команда, которая хорошо играет впереди, поэтому игра получилась на встречных курсах. Хотя при счете 2:1 нас простили, соперник мог забивать. В целом считаю, что победили заслуженно. Может, слишком крупно... потрясающий матч провел Себастьян, просто браво. Однако победу омрачила травма Нобоа. Как по мне, это наш ключевой игрок.

- Что чувствуете когда стадион в едином порыве кричит "Дзюба"?

- Я как будто улетаю куда-то! Необъяснимые эмоции. Опять же Дриусси отдал просто потрясающую передачу, а мне осталось просто попасть в ворота. Хотел бы также поблагодарить болельщиков: мы играем ради них, сегодня были потрясающие эмоции. Без болельщиков все это - уже не совсем футбол. (Артем РЯБОВОЛ)