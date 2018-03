"Я хочу верить". "Секретные материалы" по версии "Зенита"

"Зенит" в Твиттере опубликовал пародию на постер из сериала "Секретные материалы" со слоганом I want to believe (Я хочу верить). Вместо летающей тарелки, которая изображена на плакате в кабинете Фокса Малдера, питерцы разместили летящий стадион "Санкт-Петербург".

Ближайший матч "Зенит" проведет 8 марта. В 1/8 финала Лиги Европы сине-бело-голубые в Германии сыграют с "Лейпцигом". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.