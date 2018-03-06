"Я хочу верить". "Секретные материалы" по версии "Зенита"

"Зенит" в Твиттере опубликовал пародию на постер из сериала "Секретные материалы" со слоганом I want to believe (Я хочу верить). Вместо летающей тарелки, которая изображена на плакате в кабинете Фокса Малдера, питерцы разместили летящий стадион "Санкт-Петербург".
Ближайший матч "Зенит" проведет 8 марта. В 1/8 финала Лиги Европы сине-бело-голубые в Германии сыграют с "Лейпцигом". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
🛸🛸🛸 #XFiles pic.twitter.com/IzfNudGweO– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 марта 2018 г.
merniloskut
Serenky25 - - - я бы сказал что лежит...)))
01:42
Serenky25
Ну стоит как летающая.
22:34 6 марта
hattabych
Хотят денег на новый стадион просить, потому как Зенит-арену инопланетяне похитили))
22:24 6 марта