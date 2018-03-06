22:08 6 марта | Футбол — РФПЛ

"Я хочу верить". "Секретные материалы" по версии "Зенита"

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"Зенит" в Твиттере опубликовал пародию на постер из сериала "Секретные материалы" со слоганом I want to believe (Я хочу верить). Вместо летающей тарелки, которая изображена на плакате в кабинете Фокса Малдера, питерцы разместили летящий стадион "Санкт-Петербург".

Ближайший матч "Зенит" проведет 8 марта. В 1/8 финала Лиги Европы сине-бело-голубые в Германии сыграют с "Лейпцигом". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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merniloskut

Serenky25 - - - я бы сказал что лежит...)))

01:42

Serenky25

Ну стоит как летающая.

22:34 6 марта

hattabych

Хотят денег на новый стадион просить, потому как Зенит-арену инопланетяне похитили))

22:24 6 марта

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