Взять на матч ковер фаната "Ростова" вдохновил болельщик одесского "Черноморца"

Болельщик "Ростова" Алексей, принесший ковер на матч чемпионата России против "Енисея" (4:0), передал его клубу. По словам фаната, идея принести на игру ковер у него родилась давно, и он вспомнил о ней, увидев подобное у болельщиков "Черноморца" из Одессы.

- С ковром идея не новая. Была она еще где-то год назад, - сказал Алексей в интервью пресс-службе клуба. - Со временем забылась, а недавно прочел интервью одного из активных болельщиков "Черноморца" из Одессы, что они возили по стране ковер, решил попробовать. Правда, были сомнения, что меня пустят на стадион. Я прошел рамку обыска, меня попросили развернуть ковер, улыбнулись и сказали: "Добро пожаловать".

Ковер - это домашняя обстановка. Для нас стадион - такой же дом. Призываем всех, кто сидит дома и смотрит матчи "Ростсельмаша" (фанат назвал "Ростов" старым названием, которое клуб сменил в 2003 году), смотреть их на стадионе.

Я думал, что будет резонанс, но не думал, что такой большой. При этом ковре команда выиграла 4:0. Можно перед играми его вывешивать на трибунах как талисман. Пусть приносит удачу.