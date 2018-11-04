"Выйдем 11 на 11 и будем играть". Парфенов - о матче "Урала" со "Спартаком"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов перед гостевым матчем 13-го тура премьер-лиги со "Спартаком" не стал говорить о принципиальности игры с красно-белыми и выделять слабые стороны соперника. По его словам, главное – победа.

– Сегодня матч за три очка, которые нам нужны. Мы будем играть, биться. Это матч "Урала" и "Спартака", а не какое-то противостояние имен, – сказал Парфенов в эфире "Матч Премьер". – У каждой команды перед матчем есть какие-то проблемы. "Спартак" всегда будет оставаться "Спартаком". Сегодня он играет при своих болельщиках. Конечно, мы сделали акценты на том, как использовать те нюансы, который заметили у соперника. Выйдем 11 на 11 и будем играть в футбол.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал", начало - в 19.00 (время московское).