Вырученные деньги от продажи билетов матча "Зенит" - "Анжи" поступят в фонд помощи пострадавшим

Вырученные деньги за продажу билетов матча 22-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Анжи" поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метрополитене, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что минимальная стоимость билетов составляет 450 рублей, максимальная – 1600 рублей.

Также "Зенит" выпустил специальные толстовки ограниченной партией с надписью "Нас не сломить". "Все вырученные от их реализации средства также будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта", – говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что матч "Зенит" – "Анжи" пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля и станет последней игрой на стадионе "Петровский".