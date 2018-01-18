"Выпьем за любовь". "Локомотив" поздравил Игоря Николаева с 58-летием

"Локомотив" в Твиттере поздравил с днем рождения певца и композитора Игоря Николаева. 17 января ему исполнилось 58 лет.
Железнодорожники Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев отметили день рождения Николаева, исполнив один из его хитов - "Выпьем за любовь".
17 января композитору и исполнителю Игорю Николаеву исполнилось 58 лет. Наше поздравление маэстро в исполнении игроков @TeamRussia братьев Миранчуков, Дмитрия Тарасова и Владислава Игнатьева! #выпьемзалюбовь pic.twitter.com/X2tv6Bz6qC– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 17 января 2018 г.
g2ta
она и так ваш преданный фанат! Бузовцы!
14:14
баламошка
Дайте нам Бузову!
12:53