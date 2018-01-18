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"Выпьем за любовь". "Локомотив" поздравил Игоря Николаева с 58-летием

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"Локомотив" в Твиттере поздравил с днем рождения певца и композитора Игоря Николаева. 17 января ему исполнилось 58 лет.

Железнодорожники Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Тарасов и Владислав Игнатьев отметили день рождения Николаева, исполнив один из его хитов - "Выпьем за любовь".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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g2ta

она и так ваш преданный фанат! Бузовцы!

14:14

баламошка

Дайте нам Бузову!

12:53