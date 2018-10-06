"Выкидыш случился". Кафельников нарушил обещание и вернулся в Твиттер

20 сентября экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников ушел из Твиттера на 9 месяцев после поражения красно-белых от "Рапида" (0:2) в 1-м туре группового турнира Лиги Европы. Последним его сообщением было "За Массимо".

Сегодня, 6 октября, прославленный теннисист вернулся к ведению Твиттера. Комментируя свое решение, Кафельников отметил, что у него случился выкидыш.

Кафельников едва не вернулся в Твиттер еще 30 сентября. Об этом он писал в Инстаграме после поражения от "Ростова" (0:1).

Завтра "Спартак" сыграет с "Енисеем" в 10-м туре чемпионата России.

"Енисей" - "Спартак": российская премьер-лига, 10-й тур, 7 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 (время московское)