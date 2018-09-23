"Выходите на поле и сделайте их!" Вернблум пожелал удачи ЦСКА в матче со "Спартаком"

Полузащитник ПАОК Понтус Вернблум, который ранее выступал за ЦСКА, пожелал удачи армейцам в сегодняшнем дерби со "Спартаком".
- Вышел на связь, чтобы пожелать вам удачи сегодня. Это, конечно, самые крутые игры в сезоне. Вы все об этом знаете. Уверен, вы победите. Подходите к матчу с холодным рассудком. Выходите на поле и сделайте их! Уверен, вы выиграете. К сожалению, не смогу посмотреть игру, так как у меня самого матч. Уверен, вы победите. Удачи вам! - сказал Вернблум в специальном видеообращении.
Смотрите, кто пожелал армейцам удачи в дерби 😎💪🔴🔵 #ЦСКАспартак #DerbyDay #настройнапобеду pic.twitter.com/rnKwE6WyZY– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 сентября 2018 г.
ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)
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