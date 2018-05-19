16:00 | Футбол — РФПЛ

Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший

Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН и Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ" Как голосовали игроки "Анжи". Фото "СЭ" Промежуточные итоги голосования. Фото "СЭ"
Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Александр ГОЛОВИН и Федор СМОЛОВ. Фото "СЭ"

Кого игроки назвали лучшим в сезоне.

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Ниже - как голосовали игроки "Анжи" и итоговая таблица. Объявление победителя голосования – завтра на сайте "СЭ".

Как голосовали игроки "Амкара"? 

Как голосовали игроки "Анжи". Фото "СЭ"
Как голосовали игроки "Анжи". Фото "СЭ"

 

Промежуточные итоги голосования. Фото "СЭ"
Промежуточные итоги голосования. Фото "СЭ"
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