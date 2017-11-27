Выбери лучшего игрока "Спартака" в ноябре-2017!

Проголосуй на сайте Winline – и возможно, именно ты лично вручишь приз самому крутому спартаковцу этого месяца!

Этой осенью партнер московского "Спартака" Winline учредил уникальную награду. Теперь болельщики каждый месяц смогут все вместе выбрать лучшего футболиста красно-белых.

Голосование получилось действительно народным. Ведь его единственное условие – быть зарегистированным на сайте winline.ru, зайти по этой ссылке и отдать свой голос. Более того, одному из участников опроса обязательно повезет – среди всех, кто оставляет голоса, будет случайным образом выбран счастливчик, который вручит специальный приз игроку-победителю! Это ли не настоящее единение команды и ее поклонников!

Кстати, лучший игрок "Спартака" в октябре-2017 уже определен. Им стал голкипер Александр Селихов, который набрал 50,5% голосов (итоги октябрьского голосования – вот здесь). Вратарь, опередивший Квинси Промеса (26%) и Дениса Глушакова (11,9%), получит свою награду сегодня – прямо на "Открытие-Арене", перед суперматчем 18-го тура РФПЛ "Спартак" – "Зенит".

Сегодня у вас есть возможность не только поболеть за Селихова как за первого обладателя приза лучшему игроку месяца, но и поменять ход борьбы за звание лучшего футболиста "Спартака" в ноябре-2017 – голосование продолжается! Сделайте свой выбор, и не исключено, что именно вы передадите приз в руки победителю на глазах у всех красно-белого стадиона!