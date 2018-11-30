15:30 | Футбол — РПЛ

Выбери лучшего футболиста 2018 года!

Выбери лучшего футболиста 2018 года! 24 марта 2017. Краснодар. Нападающему Федору Смолову вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Эту премию совместно учредили "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ" 18 апреля 2018. Москва. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, форвард "Спартака" Квинси Промес и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Выбери лучшего футболиста 2018 года!
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Открыто голосование для болельщиков – выбираем лучшего игрока-2018 по версии "СЭ", РФС и РФПЛ!
 
Квинси ПРОМЕС.Квинси I. Промес - лучший игрок-2017

Напомним, что престижная награда вручается третий год подряд, ее учредители – издательский дом "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская премьер-лига. В 2016-м первое место занял Федор Смолов, в 2017-м – Квинси Промес.

Учитываются выступления игрока за весь календарный 2018 год. Голосовать можно за всех футболистов, которые выступали в РФПЛ/РПЛ (не важно, россиянин это или легионер), а также за российских легионеров в Европе.

18 апреля 2018. Москва. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, форвард "Спартака" Квинси Промес и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
18 апреля 2018. Москва. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, форвард "Спартака" Квинси Промес и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В выборе лучшего футболиста года участвуют четыре категории выборщиков:

– 16 авторитетных тренеров

– 16 топ-менеджеров российского футбола

– 16 журналистов "СЭ" (в этих трех категориях голосующие называют свой топ-5)

– и болельщики, которые голосуют на нашем сайте.

24 марта 2017. Краснодар. Нападающему Федору Смолову вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Эту премию совместно учредили "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
24 марта 2017. Краснодар. Нападающему Федору Смолову вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Эту премию совместно учредили "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
 
Федор СМОЛОВ.Федор I. Смолов - лучший игрок России-2016

Каждый голос важен – согласно системе распределения баллов, очки в общий зачет получат пять лучших игроков по итогам народного голосования.

Редакция "СЭ" определила 20 претендентов. Вы можете отдать голос за любого из них либо проголосовать за вариант "кто-то другой" и оставить свою версию в комментариях. Голосование продлится вплоть до завершения этой части сезона, после чего мы подведем итог. А в начале 2019 года – по традиции наградим победителя!

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Выбери лучшего футболиста 2018 года!
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