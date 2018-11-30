Выбери лучшего футболиста 2018 года!

Напомним, что престижная награда вручается третий год подряд, ее учредители – издательский дом "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская премьер-лига. В 2016-м первое место занял Федор Смолов, в 2017-м – Квинси Промес.
Учитываются выступления игрока за весь календарный 2018 год. Голосовать можно за всех футболистов, которые выступали в РФПЛ/РПЛ (не важно, россиянин это или легионер), а также за российских легионеров в Европе.
В выборе лучшего футболиста года участвуют четыре категории выборщиков:
– 16 авторитетных тренеров
– 16 топ-менеджеров российского футбола
– 16 журналистов "СЭ" (в этих трех категориях голосующие называют свой топ-5)
– и болельщики, которые голосуют на нашем сайте.
Каждый голос важен – согласно системе распределения баллов, очки в общий зачет получат пять лучших игроков по итогам народного голосования.
Редакция "СЭ" определила 20 претендентов. Вы можете отдать голос за любого из них либо проголосовать за вариант "кто-то другой" и оставить свою версию в комментариях. Голосование продлится вплоть до завершения этой части сезона, после чего мы подведем итог. А в начале 2019 года – по традиции наградим победителя!