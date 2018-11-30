Выбери лучшего футболиста 2018 года!

Открыто голосование для болельщиков – выбираем лучшего игрока-2018 по версии "СЭ", РФС и РФПЛ!

Напомним, что престижная награда вручается третий год подряд, ее учредители – издательский дом "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская премьер-лига. В 2016-м первое место занял Федор Смолов, в 2017-м – Квинси Промес.

Учитываются выступления игрока за весь календарный 2018 год. Голосовать можно за всех футболистов, которые выступали в РФПЛ/РПЛ (не важно, россиянин это или легионер), а также за российских легионеров в Европе.

18 апреля 2018. Москва. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, первый вице-президент РФС Никита Симонян, директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин, форвард "Спартака" Квинси Промес и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов (слева направо). Фото Дарья Исаева, "СЭ"

В выборе лучшего футболиста года участвуют четыре категории выборщиков:

– 16 авторитетных тренеров

– 16 топ-менеджеров российского футбола

– 16 журналистов "СЭ" (в этих трех категориях голосующие называют свой топ-5)

– и болельщики, которые голосуют на нашем сайте.

24 марта 2017. Краснодар. Нападающему Федору Смолову вручена награда как лучшему футболисту страны 2016 года. Эту премию совместно учредили "Спорт-Экспресс", Российский футбольный союз и Российская футбольная премьер-лига. Главный редактор "СЭ" Максим Максимов, Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Каждый голос важен – согласно системе распределения баллов, очки в общий зачет получат пять лучших игроков по итогам народного голосования.

Редакция "СЭ" определила 20 претендентов. Вы можете отдать голос за любого из них либо проголосовать за вариант "кто-то другой" и оставить свою версию в комментариях. Голосование продлится вплоть до завершения этой части сезона, после чего мы подведем итог. А в начале 2019 года – по традиции наградим победителя!