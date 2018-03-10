Вячеслав Подберезкин: "В перерыве я сам себя заменил бы"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин после матча 22-го тура чемпионата России против "Тосно" (1:0) отметил, что ему помог разговор с Курбаном Бердыевым в перерыве. Игрок стал автором победного мяча казанской команды.

- Эта победа была очень нужна нам, очень рады все и счастливы, - заявил Подберезкин в эфире канала "Наш футбол". - А что касается моей игры, то после первого тайма я бы сам себя заменил. Но я благодарен Бердыеву за то, что он подошел, сказал нужные слова, в чем прибавить, в чем исправить ошибки. Благодарен ему, что доверяет и верит, это придает сил. Я счастлив, что оказался в этой команде у этого тренерского штаба. Не чувствую себя героем и счастлив, что команда победила.

Во втором тайме мы начали играть в то, что тренируем, положили мяч вниз, начали контролировать, не спешить. Появились свободные зоны, про которые говорил тренер и мы начали их использовать, подключать крайних защитников – отсюда и пришел гол. Мы просто стали выполнять установку тренера, от этого и пошел результат.