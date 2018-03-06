Вячеслав Подберезкин: "Уже лет 8-9 играю в Dota 2"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о своем увлечении игрой "Dota 2" и отметил, что без друзей почти никогда не играет. По словам хавбека, у него стало меньше времени.

– Я еще играл в первую доту, так что уже лет 8-9 в деле, – цитирует Подберезкина virtus.pro. – Не могу сказать, что часто играю, но можем зарубиться, когда компания собирается, После тренировок – на часик, на два. Не обязательно пять друзей, но лучше, чтобы знакомые в команде были. Один без друзей почти никогда не играю.

– Вы сказали, что играете нечасто, но у вас четыре тысячи часов в доте.

– Это цифры из прошлого – в последние два года не так часто играю. Не знаю, может, времени стало меньше или друзья стали меньше играть. Теперь больше смотрю, чем играю. Сейчас, например, Liquid играют с Vici, перед этим Virtus.pro с EG посмотрел. В общем, наблюдаю за дотой, если нечего делать и есть время. Видел все Интернешнелы, начиная с первого. Не могу сказать, что во время просмотра доты сильно переживаю или какие-то эмоции испытываю, но приятно, когда Virtus.pro побеждает. За последние полтора года парни очень сильно прибавили.

– Кто еще из футболистов играет в доту?

– Футболисты больше по CS:GO – особенно было популярно в "Краснодаре" в последний год. Смолов, Мамаев, Синицын, Мартынович, Петров – иногда по паспорту определяли состав. Кто моложе, тот не проходит. Насколько мне известно, Шатов – очень сильный игрок, но я с ним не играл. Из тех, кого перечислил, Смолов самый жесткий. Он больше любит стрелять из автомата, но и со снайперки тоже неплохо раздает. Конечно, это все на нашем начинающем уровне – ни в какие онлайн-турниры мы заявляться не пробовали.