17:27 | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Подберезкин: "Уже лет 8-9 играю в Dota 2"

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Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о своем увлечении игрой "Dota 2" и отметил, что без друзей почти никогда не играет. По словам хавбека, у него стало меньше времени.

– Я еще играл в первую доту, так что уже лет 8-9 в деле, – цитирует Подберезкина virtus.pro. – Не могу сказать, что часто играю, но можем зарубиться, когда компания собирается, После тренировок – на часик, на два. Не обязательно пять друзей, но лучше, чтобы знакомые в команде были. Один без друзей почти никогда не играю.

– Вы сказали, что играете нечасто, но у вас четыре тысячи часов в доте.

– Это цифры из прошлого – в последние два года не так часто играю. Не знаю, может, времени стало меньше или друзья стали меньше играть. Теперь больше смотрю, чем играю. Сейчас, например, Liquid играют с Vici, перед этим Virtus.pro с EG посмотрел. В общем, наблюдаю за дотой, если нечего делать и есть время. Видел все Интернешнелы, начиная с первого. Не могу сказать, что во время просмотра доты сильно переживаю или какие-то эмоции испытываю, но приятно, когда Virtus.pro побеждает. За последние полтора года парни очень сильно прибавили.

– Кто еще из футболистов играет в доту?

– Футболисты больше по CS:GO – особенно было популярно в "Краснодаре" в последний год. Смолов, Мамаев, Синицын, Мартынович, Петров – иногда по паспорту определяли состав. Кто моложе, тот не проходит. Насколько мне известно, Шатов – очень сильный игрок, но я с ним не играл. Из тех, кого перечислил, Смолов самый жесткий. Он больше любит стрелять из автомата, но и со снайперки тоже неплохо раздает. Конечно, это все на нашем начинающем уровне – ни в какие онлайн-турниры мы заявляться не пробовали.

Дополнительная информация

https://virtus.pro/ru/articles/rubin-player-support-virtus-pro

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КОММЕНТАРИИ (7)
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SIZ170

..... лучше бы с мячиком во дворе поиграл.... глядишь и на поле не далеко бы отскакивал при приёме

19:33

SIZ170

ergheiz Игра вышла только в 2013, а он уже лет 8-9 играет. Хитёр! 18:58 ====== он не говорил что считать умеет))))

19:29

ergheiz

Игра вышла только в 2013, а он уже лет 8-9 играет. Хитёр!

18:58

mypatrikin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

18:44

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Не примазывайся! Ты уже и не вспомнишь ,как кнопки нажимать. Играй спокойно в Цивил и не питюкай. Мы, наш человек....у-ха-ха над тобой одним словом.

18:40

П_о_в_а_р

Наш чувак. Теперь я за Рубин.

18:27

hashimbus

нет чтоб в футбол...

18:13

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