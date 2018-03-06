Вячеслав Подберезкин: "Уже лет 8-9 играю в Dota 2"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал о своем увлечении игрой "Dota 2" и отметил, что без друзей почти никогда не играет. По словам хавбека, у него стало меньше времени.
– Я еще играл в первую доту, так что уже лет 8-9 в деле, – цитирует Подберезкина virtus.pro. – Не могу сказать, что часто играю, но можем зарубиться, когда компания собирается, После тренировок – на часик, на два. Не обязательно пять друзей, но лучше, чтобы знакомые в команде были. Один без друзей почти никогда не играю.
– Вы сказали, что играете нечасто, но у вас четыре тысячи часов в доте.
– Это цифры из прошлого – в последние два года не так часто играю. Не знаю, может, времени стало меньше или друзья стали меньше играть. Теперь больше смотрю, чем играю. Сейчас, например, Liquid играют с Vici, перед этим Virtus.pro с EG посмотрел. В общем, наблюдаю за дотой, если нечего делать и есть время. Видел все Интернешнелы, начиная с первого. Не могу сказать, что во время просмотра доты сильно переживаю или какие-то эмоции испытываю, но приятно, когда Virtus.pro побеждает. За последние полтора года парни очень сильно прибавили.
– Кто еще из футболистов играет в доту?
– Футболисты больше по CS:GO – особенно было популярно в "Краснодаре" в последний год. Смолов, Мамаев, Синицын, Мартынович, Петров – иногда по паспорту определяли состав. Кто моложе, тот не проходит. Насколько мне известно, Шатов – очень сильный игрок, но я с ним не играл. Из тех, кого перечислил, Смолов самый жесткий. Он больше любит стрелять из автомата, но и со снайперки тоже неплохо раздает. Конечно, это все на нашем начинающем уровне – ни в какие онлайн-турниры мы заявляться не пробовали.
Дополнительная информация
https://virtus.pro/ru/articles/rubin-player-support-virtus-pro
SIZ170
..... лучше бы с мячиком во дворе поиграл.... глядишь и на поле не далеко бы отскакивал при приёме
19:33
SIZ170
ergheiz Игра вышла только в 2013, а он уже лет 8-9 играет. Хитёр! 18:58 ====== он не говорил что считать умеет))))
19:29
ergheiz
Игра вышла только в 2013, а он уже лет 8-9 играет. Хитёр!
18:58
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:44
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Не примазывайся! Ты уже и не вспомнишь ,как кнопки нажимать. Играй спокойно в Цивил и не питюкай. Мы, наш человек....у-ха-ха над тобой одним словом.
18:40
П_о_в_а_р
Наш чувак. Теперь я за Рубин.
18:27
hashimbus
нет чтоб в футбол...
18:13