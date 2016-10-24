Вячеслав Подберезкин: "Рано или поздно смогу преодолеть психологическую проблему, и тогда начну больше забивать"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин признался, что испытывает психологические проблемы, поэтому не бьет часто по воротам из-за пределов штрафной площади. 24-летний россиянин в текущем сезоне сыграл в 10 матчах, но результативными действиями не отметился.

- Почему в нынешнем сезоне нечасто бью по воротам из-за пределов штрафной площади? Это проблема психологического плана, и она у меня, к сожалению, уже давно, - цитирует пресс-служба клуба Подберезкина. - И тренеры мне говорят, что надо чаще бить по воротам, и сам я это прекрасно понимаю, но в игре все время пытаюсь найти пасом партнера, когда нахожусь в хорошей позиции для удара. Стараюсь работать над этим на тренировках, больше угрожать воротам. Думаю, что рано или поздно смогу эту проблему преодолеть, и тогда начну больше забивать (улыбается).

– В недавнем матче с "Арсеналом" команде не хватило именно ударов. Это все отметили. А чего еще не хватило для того, чтобы обыграть туляков? Преимущество ведь было большое.

– Я считаю, что мы хорошо играли. В первом тайме у нас было три стопроцентных момента. Если бы забили хотя бы один гол, то наверняка "Арсенал" открылся бы, и все могло поменяться. Тяжело сражаться с соперником, который обороняется всей командой. Тренер хочет, чтобы мы получали мячи между линиями, но сделать это, играя с такой командой, как "Арсенал", тяжело. Туляки играли в шесть защитников. У них даже единственный нападающий оборонялся вместе со всеми, активно встречал нашего центрального полузащитника.