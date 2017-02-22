Вячеслав Подберезкин: "Пожарный в КФК бил штрафные так, что в РФПЛ мало кто повторит"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин в интервью "СЭ" подчеркнул, что о времени, проведенном в КФК, может вспомнить только хорошее. Также хавбек "быков" отметил, что у него не возникало мыслей закончить с футболом.

– Как долго вы выступали в КФК – сначала за "Альянс", а потом за "КАИТ-Спорт"?

– Полтора года. Могу сказать об этом времени только хорошее. Коллектив был отличный. В основном – взрослые мужики 25 – 30 лет, поигравшие кто в первом дивизионе, а кто и в премьер-лиге. Мы стали чемпионами КФК, и мне этот опыт очень помог. Было потом проще адаптироваться в "Локомотиве".

– В КФК платили?

– Да, премиальные за победу – 2 тысячи рублей. И зарплата. По-моему, 15 тысяч.

– В тот момент вам не казалось, что, возможно, нужно бросить футбол и найти нормальную работу?

– Нет, у меня таких мыслей не возникало. Молодой еще был. А вот многие ребята, что постарше, где-то параллельно работали. У нас в команде даже пожарный имелся. Причем играл просто классно! Я в премьер-лиге мало кого видел с таким исполнением штрафных. Рассказывал, что не смог построить успешную карьеру по собственной глупости. Все данные-то были… (Дмитрий СИМОНОВ)

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