Вячеслав Подберезкин: "Мыслей о Европе пока нет - хочу регулярно играть за "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин признался, что пока не думает о переходе в один из клубов Европы. 24-летний россиянин хочет для начала регулярно выступать за основу краснодарской команды.

– Выступать в европейском топ-чемпионате? Сначала я хотел бы стабильно играть в основе "Краснодара", – цитирует пресс-служба клуба Подберезкина. – Доказывать здесь свою состоятельность, приносить пользу команде. Это сейчас первое, к чему стремлюсь. "Краснодар" – сильный европейский клуб. Я вполне могу здесь добиваться каких-то серьезных результатов. Вот мы сейчас играем в Лиге Европы, и я не считаю, что в этом турнире мы кому-то уступаем. Мне в моей нынешней команде очень нравится. Поэтому мыслей о Европе пока нет. Я здесь еще толком ничего не добился.