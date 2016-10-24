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Вячеслав Подберезкин: "Мыслей о Европе пока нет - хочу регулярно играть за "Краснодар"

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Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин признался, что пока не думает о переходе в один из клубов Европы. 24-летний россиянин хочет для начала регулярно выступать за основу краснодарской команды.

– Выступать в европейском топ-чемпионате? Сначала я хотел бы стабильно играть в основе "Краснодара", – цитирует пресс-служба клуба Подберезкина. – Доказывать здесь свою состоятельность, приносить пользу команде. Это сейчас первое, к чему стремлюсь. "Краснодар" – сильный европейский клуб. Я вполне могу здесь добиваться каких-то серьезных результатов. Вот мы сейчас играем в Лиге Европы, и я не считаю, что в этом турнире мы кому-то уступаем. Мне в моей нынешней команде очень нравится. Поэтому мыслей о Европе пока нет. Я здесь еще толком ничего не добился.

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127405

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