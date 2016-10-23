10:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вячеслав Подберезкин: "Краснодар" очень хочет одержать победу на новом стадионе"

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Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что ждет от соперника серьезного сопротивления. Игра состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени.

– "Амкар" – дружная, боевая команда, которая очень хорошо играет у себя дома, – цитирует официальный сайт "Краснодара" Подберезкина. – Думаю, в Перми она потреплет нервы многим лидерам. Но и в гостях пермяки всегда оказывают достойное сопротивление любой команде, и я уверен, что нам в игре с ними придется очень непросто. Соперники наверняка будут действовать против нас вторым номером, и нам придется приложить немало усилий, чтобы взломать их насыщенную оборону. Но мы очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионе и порадовать болельщиков, поэтому сделаем для этого все, что в наших силах.

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127385

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