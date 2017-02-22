Вячеслав Подберезкин: "Детским тренерам нужен сиюминутный результат"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин в интервью "СЭ" рассказал о том, как начинал футбольную карьеру в ЦСКА. По мнению Подберезкина, в России детским тренерам нужен сиюминутный результат.

– Почему так часто бывает, что те, кто в детстве на виду, потом не могут раскрыться? И наоборот: в вас в ЦСКА не верили, но в итоге все сложилось. Дело в характере или в чьей-то профессиональной слепоте?

– Думаю, причина в том, что в школах неправильно расставляют акценты на качества игроков. В России стараются добиться результата здесь и сейчас. В Европе, мне кажется, к своим воспитанникам относятся более бережно и развивают их на перспективу. Отсюда и различия в восприятии футбола. Даже когда был совсем маленьким, у нас было очень много работы на "физику", на выносливость.

А вот с мячом проводили времени меньше, чем хотелось бы. При этом ставка делалась на ребят, которые были рослее, мощнее. И само собой, я не мог ни догнать их, ни корпус поставить, проигрывал борьбу. Но старался брать свое сильными сторонами – техникой, пасом, юркостью. Я ведь низенький был всегда. Это потом резко вырос на 15 сантиметров буквально за полгода. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вячеслав Подберезкин: "В Европе ценят своих воспитанников. А в России..."