Вячеслав Матюшенко: "У Тосно" все в порядке. За исключением финансового вопроса..."

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал ситуацию в клубе, который выиграл Кубок России, но из-за долгов рискует не получить лицензию на следующий сезон.

– Судьба наша зависит от того, пройдем ли лицензирование. Для этого нужно рассчитаться по долгам. Времени осталось не так много – до 30 мая, это день икс. У многих игроков заканчиваются контракты, кто-то был в аренде. И таить тут нечего – многие клуб могут покинуть.

– Реально успеть исправить все требования комиссии?

– А почти все исправлено. За исключением финансового вопроса... Получится этот вопрос решить или нет – я не знаю. Остается только ждать.

– Виталий Мутко говорил сегодня что беседовал на тему "Тосно" с губернатором Ленинградской области. Вам известно, к чему они пришли?

– Нет. Ничего не могу сказать.

– Об участии "Тосно" в матче за Суперкубок тоже пока ничего не знаете?

– Конечно, все упирается в процедуру лицензирования. После нее будет понятно, сыграем ли мы в Суперкубке и в ФНЛ. Если не мы, то с "Локомотивом" скорее всего сыграет ЦСКА.

– Уход Дмитрия Парфенова в "Урал" стал для вас неожиданностью?

– Ему поступило предложение, он его принял. Дмитрий достойной у нас отработал. Удерживать его не имели права. О том, кто его заменит, кто будет играть – опять же, смысл говорить будет после лицензирования. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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