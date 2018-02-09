Вячеслав Матюшенко: "Тосно" погасил все долги перед игроками в четверг"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что клуб погасил перед игроками все задолженности по заработной плате еще в четверг.

– Мы погасили задолженности перед игроками еще в четверг, – сказал Матюшенко.

2 февраля футболисты "Тосно" не вышли на контрольный матч с курским "Авангардом". Позже стало известно, что причиной тому – многомесячные долги по зарплате и премиальным. (Павел ГУРЕВИЧ)