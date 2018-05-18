Вячеслав Матюшенко: "Хотим сохранить "Тосно" и играть за Суперкубок"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко в интервью "СЭ" отметил, что постоянно контактирует с главным спонсором клуба Борисом Пайкиным. По словам Матюшенко, команда из Ленинградской области планирует играть за Суперкубок России против "Локомотива" 27 июля в Нижнем Новгороде.

- СМИ пишут, что главный спонсор клуба Борис Пайкин отказался от "Тосно". Соответствует ли это действительности?

- Я сам это впервые слышу от журналистов, ничего не знаю об этом.



- Есть информация, что вы хотите сохранить "Тосно"...



- Конечно, хотим сохранить. Сейчас под контроль ситуацию взял губернатор Ленинградской области. Мы пытаемся найти спонсоров и решить наш вопрос. Все-таки "Тосно" существует пять лет, это клуб с традициями. Кубок России выиграли, еще матч за Суперкубок играть. Будем делать все, что клуб сохранить. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Вячеслава Матюшенко - по ссылке