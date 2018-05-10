10:13 | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Матюшенко: "Губернатор обещал "Тосно" закрыть все долги и помочь в следующем году"

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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сказал, что получил от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко гарантии поддержки на следующий сезон. По словам представителя руководства клуба, это не будет зависеть от того, останется ли команда в премьер-лиге.

Накануне, 9 мая, "Тосно" в финале Кубка России обыграл "Авангард" (2:1). При этом команда из Ленинградской области не попадает в Лигу Европы-2018/19, поскольку не подала заявку на участие в еврокубках.

- С нами встречался губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который, в какой бы лиге мы не находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году, - цитирует ТАСС Матюшенко.

Напомним, после 29 туров "Тосно" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. У "Анжи", который находится в зоне стыковых матчей на 14-м месте, столько же очков. Махачкалинцы располагаются выше за счет дополнительных показателей.

Все матчи 30-го тура чемпионата России пройдут 13 мая и начнутся в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Уфа" - "Тосно".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5188778

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

частный клуб ага... да лучш вас расформировать. зрителей 1500 ходят

10:36

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