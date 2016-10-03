Вячеслав Малафеев: "Зенит" заслуженно победил "Спартак"

Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев выразил мнение, что питерцы заслуженно победили "Спартак" в матче 9-го тура премьер-лиги. Встреча проходила на "Петровском" и завершилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых.

– Главный вывод по итогам матча? - вопрос Малафееву.

– "Зенит" смотрелся интереснее. Создал больше моментов, надежнее действовал в обороне и заслуженно победил. Хотя при счете 3:2 многие, наверное, ждали, что "Спартак" отыграется в третий раз.

– Был близок.

– Согласен. Игра напоминала качели. Спартаковцы очень старались, неплохо атаковали, но во втором тайме выручил Юра Лодыгин. Когда же "Зенит" забил четвертый мяч, все стало ясно.

– Шесть голов – это замечательно. Уровень футбола ожидания оправдал?

– Сказать, что мы увидели игру для гурманов, было бы преувеличением. Возможно, это связано с тяжелым графиком "Зенита". Чувствовалось, ребятам не хватает свежести. Зато в остальном всё на высоте – борьба, заряженность, нервное напряжение… Мне кажется, это перекрывает отсутствие умопомрачительных комбинаций. (Александр КРУЖКОВ)

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