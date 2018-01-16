Вячеслав Малафеев: "Зенит" ищет команду, где Новосельцев мог бы получать игровую практику"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" рассказал, что защитник Иван Новосельцев будет тренироваться с "Зенитом-2" пока ведутся поиски новой команды для него.
– Четвертый игрок, которого не взяли на сбор – Иван Новосельцев. Он очень редко выходил на поле в "Зените".
– У Ивана действительно недостаточно игровой практики. Мы ищем команду, где Новосельцев мог бы ее получить. Это должен быть клуб достаточно высокого уровня.
– Сейчас Новосельцев тоже будет работать с "Зенитом-2"?
– Пока мы не определимся с его будущим, он будет находиться в расположении второй команды.
– По Новосельцеву для "Зенита" приоритетнее вариант с продажей или арендой?
– Мы рассматриваем все варианты. Стараемся найти правильное решение для всех игроков совместно с ними. Всегда желательно двигаться всем вместе. Нынешняя ситуация нормальная, футбольная. Не нужно устраивать панику и делать скоропалительные выводы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Полная версия интервью с Вячеславом Малафеевым //
"Зенит" без Дзюбы и Шатова, зато рядом со "Спартаком"
foreverCSKAforever
Хк ска СПб. - идеальный вариант. Ваня с супругой очень органично смотрелись на трибунах ледового. И переезжать с Питера никуда им не нужно. Добавить пару муликов, и он примет это предложение.
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