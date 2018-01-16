Вячеслав Малафеев: "Зенит" ищет команду, где Новосельцев мог бы получать игровую практику"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" рассказал, что защитник Иван Новосельцев​ будет тренироваться с "Зенитом-2" пока ведутся поиски новой команды для него.

– Четвертый игрок, которого не взяли на сбор – Иван Новосельцев. Он очень редко выходил на поле в "Зените".

– У Ивана действительно недостаточно игровой практики. Мы ищем команду, где Новосельцев мог бы ее получить. Это должен быть клуб достаточно высокого уровня.

– Сейчас Новосельцев тоже будет работать с "Зенитом-2"?

– Пока мы не определимся с его будущим, он будет находиться в расположении второй команды.

– По Новосельцеву для "Зенита" приоритетнее вариант с продажей или арендой?

– Мы рассматриваем все варианты. Стараемся найти правильное решение для всех игроков совместно с ними. Всегда желательно двигаться всем вместе. Нынешняя ситуация нормальная, футбольная. Не нужно устраивать панику и делать скоропалительные выводы. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полная версия интервью с Вячеславом Малафеевым //

"Зенит" без Дзюбы и Шатова, зато рядом со "Спартаком"