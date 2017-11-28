Вячеслав Малафеев: "Сразу согласился на предложение "Зенита"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев, а ныне заместитель спортивного директора сине-бело-голубых по общим вопросам прокомментировал свое возвращение в родной клуб.

– Официальное предложение поступило только сегодня, несколько часов назад, поэтому я фактически не раздумывал над ним – сразу согласился. Хотя различных слухов в последние дни появлялось много, у меня была возможность понять, что у клуба есть интерес ко мне. Прокручивал в голове возможность возвращения в футбол, поэтому внутренне уже был готов к работе в "Зените"

– В чем будут заключаться ваши обязанности?

– Все произошло очень быстро, мы пока еще не успели встретиться с руководством и обсудить все детали. В ближайшее время круг обязанностей станет понятен.

Малафеев провел в "Зените" всю профессиональную карьеру, отыграв 442 матча (в том числе 164 на ноль). Он стал рекордсменом клуба по сыгранным минутам (39 167) и по трофеям (16). С питерцами он четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, по разу - Кубок премьер-лиги, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Также на его счету 29 матчей за сборную России и участие в чемпионатах Европы-2004, 2008 и 2012. Профессиональную карьеру голкипер завершил в 2016 году. (Сергей ЯРЕМЕНКО)