Вячеслав Малафеев: "Смолов в "Зените"? Обязательно появятся новые догадки"

Бывший вратарь, а ныне заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев, комментируя информацию о возможном переходе в питерский клуб форварда "Краснодара" Федора Смолова в обмен на Юрия Жиркова отметил, что слухов об игроке "быков" будет еще много. По мнению представителя сине-бело-голубых, основные события при оформлении трансферов всегда остаются в тени.

– Самая громкая информация последних дней – "Зенит" готов обменять Юрия Жиркова на Федора Смолова. Под ней есть почва?

– Приведу один пример, который достаточно хорошо характеризует трансферные слухи: переход Габулова в "Брюгге", который случился на днях. Все произошло внезапно, потому что основные события всегда остаются в тени. Общественность узнает о них только, когда все уже осуществилось. Слухов о Смолове и других игроках будет очень много. Обязательно появятся новые догадки и домыслы.

Каждый болельщик видит себя в роли спортивного директора или президента, ищет какие-то варианты, основываясь на открытой информации. Журналистская братия тоже не спит, постоянно пытается находиться в курсе событий, по крохам отыскивает информацию, домысливает ее и говорит о ней, как о факте, который скоро произойдет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полная версия интервью Вячеслава Малафеева