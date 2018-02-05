Вячеслав Малафеев: "Шатов уходит в "Краснодар"? Без комментариев"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался комментировать "СЭ" информацию о возможном уходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар". Ранее "СЭ" сообщил, что 27-летний хавбек будет выступать до конца сезона за "быков" на правах аренды.
- Правда, что Шатов уходит в "Краснодар"?
- Я не комментирую эту ситуацию. (Игорь НОВИКОВ)
Vedi
Зенит - поставьте вы Настоящего спортивного директора , а этого за парту - пусть поучится .
22:39
Кубанский Туляк
"Мне еще не пришла телеграмма, что говорить а что нет..... просто в прошлый раз я мальца лишнего сболтнул, да и не совсем умно получилось.....а теперь мне Фурсенко все на бумажке пишет."
22:32