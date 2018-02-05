22:01 | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Малафеев: "Шатов уходит в "Краснодар"? Без комментариев"

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Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев отказался комментировать "СЭ" информацию о возможном уходе полузащитника Олега Шатова в "Краснодар". Ранее "СЭ" сообщил, что 27-летний хавбек будет выступать до конца сезона за "быков" на правах аренды.

- Правда, что Шатов уходит в "Краснодар"?

- Я не комментирую эту ситуацию. (Игорь НОВИКОВ)

Шатов - в "Краснодаре"!

 

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Зенит - поставьте вы Настоящего спортивного директора , а этого за парту - пусть поучится .

22:39

Кубанский Туляк

"Мне еще не пришла телеграмма, что говорить а что нет..... просто в прошлый раз я мальца лишнего сболтнул, да и не совсем умно получилось.....а теперь мне Фурсенко все на бумажке пишет."

22:32