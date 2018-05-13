Вячеслав Малафеев: "Семак и Сарри претендуют на пост главного тренера "Зенита"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что Сергей Семак ("Уфа") и Маурицио Сарри ("Наполи") претендуют на пост главного тренера петербургской команды.

Сегодня перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

– Семак и Сарри входят в "список пяти" футбольного клуба "Зенит" на пост главного тренера, – приводит ТАСС слова Малафеева.

Манчини возглавил "Зенит" летом 2017 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России сине-бело-голубые занимают пятое место, команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Зенит" подтвердил расторжение контракта с Манчини