13:09 | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Малафеев: "Семак и Сарри претендуют на пост главного тренера "Зенита"

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Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что Сергей Семак ("Уфа") и Маурицио Сарри ("Наполи") претендуют на пост главного тренера петербургской команды.

Сегодня перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

Семак и Сарри входят в "список пяти" футбольного клуба "Зенит" на пост главного тренера, – приводит ТАСС слова Малафеева.

Манчини возглавил "Зенит" летом 2017 года. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате России сине-бело-голубые занимают пятое место, команда уже лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

"Зенит" подтвердил расторжение контракта с Манчини

Зенит - СКА-Хабаровск

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5195480​

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
Материалы сюжета: "Зенит" и Манчини: расставание после сезона
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrey_Veselov

"Ага , Семак, размечтались" - подумал Фурсенко

14:15

HerculesKolya

Ага, Сарри, размечтались!

13:39

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