Вячеслав Малафеев: "Не стану называть Промеса лучшим игроком лиги"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев не считает полузащитника "Спартака" Квинси Промеса лучшим игроком чемпионата России. Он почеркнул, что ему интересно наблюдать за игрой голландца.
- Промес - отличный футболист, за его действиями интересно наблюдать - цитирует RT Малафеева. - Лично я всегда жду от него нестандартных действий. Он очень опасен, ярко выраженный лидер в составе москвичей. Но называть его лучшим игроком лиги не стану - просто отмечу, что Квинси не затеряется в любом европейском чемпионате.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/453478-malafeev-spartak-zenit
Promesov
После Халка остались только Промес и Смолов звезды и обложки лиги.
19:12