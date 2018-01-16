Вячеслав Малафеев: "Михаил Кержаков будет очень важен для "Зенита-2"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" сообщил, что вратарь Михаил Кержаков​ будет выступать за "Зенит-2" во второй части сезона.

- "Зенит-2" будет готовиться к сложной концовке чемпионата. Нам нужно обязательно остаться в ФНЛ, - отметил Малафеев. - Приложим максимум усилий для этого. Надеемся, некоторые игроки основного состава помогут второй команде в решении этой задачи. В частности, Михаил Кержаков (он также не полетел на сбор основного состава "Зенита". – Прим. "СЭ"). Учитывая его опыт, питерские корни, он будет очень важен как для "Зенита-2", так и для основной команды. У него есть характер и все параметры для того, чтобы быть в основе, но есть сложности из-за того, что у него долгое время не было достаточной практики. Не хотелось бы, чтобы о нем забывали. Он поможет второй команде и получит практику. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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