Вячеслав Малафеев: "Крутой футбол и крутая атмосфера на стадионе"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев остался доволен матчем 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1). Экс-игрок сборной России вместе со своей семьей посетил эту встречу.
"Побывали на званном ужине "Зенита". 5-1. Крутой футбол и крутая атмосфера на стадионе! Всех с победой!" - написал на своей странице в Инстаграме Малафеев.
andreiwantsev
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02:02
bvb1987
Зенирта
01:18