00:38 | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Малафеев: "Крутой футбол и крутая атмосфера на стадионе"

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Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев остался доволен матчем 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1). Экс-игрок сборной России вместе со своей семьей посетил эту встречу.

"Побывали на званном ужине "Зенита". 5-1. Крутой футбол и крутая атмосфера на стадионе! Всех с победой!" - написал на своей странице в Инстаграме Малафеев.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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andreiwantsev

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02:02

bvb1987

Зенирта

01:18