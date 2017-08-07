Вячеслав Малафеев: "Крутой футбол и крутая атмосфера на стадионе"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев остался доволен матчем 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1). Экс-игрок сборной России вместе со своей семьей посетил эту встречу.

"Побывали на званном ужине "Зенита". 5-1. Крутой футбол и крутая атмосфера на стадионе! Всех с победой!" - написал на своей странице в Инстаграме Малафеев.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"