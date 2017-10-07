Вячеслав Малафеев: "Имя Сарсании войдет в историю побед "Зенита" и клубов, где он работал"

Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев отметил, что был хорошо знаком с Константином Сарсанией. Напомним, что сегодня спортивный директор питерцев скоропостижно скончался.

– Это печальная новость для всего футбольного сообщества, – цитирует "Р-Спорт" Малафеева. – Он был большим профессионалом, и его имя войдет в историю побед не только "Зенита", но и других клубов, с которыми он работал. Что касается лично меня, у нас было достаточно хорошее знакомство. В те времена, когда приходилось задумываться о смене клуба, он не был моим официальным агентом, но я мог ему позвонить и посоветоваться – как с профессионалом, который объективно видит всю картину. Он помог остаться в родном клубе и играть в нем всю карьеру.

Скончался Константин Сарсания//

Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб