16:37 | Футбол — РПЛ

Вячеслав Малафеев: "Цель "Зенита" - через два года иметь в заявке минимум четырех воспитанников"

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Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев заявил, что целью петербургского клуба является привлечение большего числа воспитанников к работе с основным составом. 

Цель номер один, о которой многие уже знают, через два года иметь в заявочном листе как минимум четырех доморощенных футболистов, - приводит слова Малафеева "Спорт день за днем". - Можно, конечно, и меньше, но тогда заявочный лист будет уменьшаться. Не будет двоих – значит, заявка будет из 23 человек. Не будет четырех – значит 21. Цель выстроена исходя из этого. Очевидно, что в последние годы существует тенденция: молодым ребятам не удается достигнуть уровня первой команды. 

"Зенит-2" занимает последнее место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, имея в активе 8 очков после 21 тура.

"Зенит" после 14 туров занимает первое место в чемпионате России, имея в активе 31 очко.

Все о чемпионате России - здесь

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/articles/vyacheslav-malafeev-tex-v-kogo-zenit-vkladyvaet-bolshie-dengi-my-by-xoteli-videt-igrokami-osnovy

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