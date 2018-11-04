Вячеслав Малафеев: "Будет ли в "Зените" усиление зимой? Усердно работаем над этим"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" ответил на вопрос комментатора канала "Матч премьер" Геннадия Орлова о том, будет ли усиление в команде в зимнее трансферное окно.

- У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру, - сказал Малафеев. - Конечно, хотелось бы больше вариативности. Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении.

Все о российской премьер-лиге – здесь.