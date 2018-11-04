14:08 | Футбол — РПЛ

Вячеслав Малафеев: "Будет ли в "Зените" усиление зимой? Усердно работаем над этим"

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Заместитель спортивного директора "Зенита"  Вячеслав Малафеев перед матчем 13-го тура чемпионата России против "Ахмата" ответил на вопрос комментатора канала "Матч премьер" Геннадия Орлова о том, будет ли усиление в команде в зимнее трансферное окно.

- У нас неплохая скамейка, в определенный момент можно усилить игру, - сказал Малафеев. -  Конечно, хотелось бы больше вариативности. Будет ли усиление зимой? А как вы думаете? Мы усердно работаем в этом направлении.

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Зенит - Ахмат

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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