Вячеслав Кротов: "Уфе" было бы неплохо попасть в евкрокубки"

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что команда действовала достойно во всех линиях. Форвард отметил, что в эпизоде с его голом он получил подсказку от одного из одноклубников, после чего решился на удар.

- Мы особо ничего не дали создать сопернику, была только штанга, - сказал Кротов. - В каждой линии показали достойную игру, порадовали не только себя, но и болельщиков. Всех с победой! Было бы неплохо попасть в евкрокубки.

- Как прокомментируете свой гол?

- Получил передачу, кто-то подсказал, что я один, обыграл игрока, продвинулся по центру и пробил.

- "Уфа" уже несколько матчей играет первым номером. Откуда такая уверенность?

- Играем дома и должны вести игру, все для этого делаем.

- Следующий матч против "Ахмата". Какие ожидания?

- Будет сложно, но задачу играть на победу в каждом матче никто не отменял, "Ахмат" также не является исключением. (Иван УРАЛЬСКИЙ)