Вячеслав Кротов: "Планку в 12 голов не снижаю. Начало положено"

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после матча 9-го тура РПЛ против "Енисея" (2:1) заявил, что в следующей встрече забьет еще.

- Планку в 12 голов не снижаю, - сказал Кротов в интервью клубной пресс-службе. - Начало положено. Еще одного гола ждите в следующем матче. Второй не забил, поскольку защитник соперника вынес мяч с ленточки. Для нас сегодня нужно было обязательно выигрывать. Начало положено. Будем подниматься вверх по турнирной таблице.

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