Вячеслав Кротов: "Кокорины осознали ошибку, впредь такого не повторится. Говорю с уверенностью на 1000 процентов!

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

- Я вырос с Сашей и Кириллом в интернате и знаю их очень много лет, знаю только с хорошей стороны. Сложившаяся ситуация не отражает их человечности на самом деле, - написал Кротов в Инстаграме. - Конечно, так нельзя себя вести, и думаю, они сами так считают, но шанс на исправление человеку всегда можно дать. Я думаю, ребята осознали свою ошибку, и впредь такого не повторится. Это я говорю с уверенностью на 1000 процентов!

Братья Кокорины взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Им грозит 7 лет тюрьмы.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн