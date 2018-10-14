Вячеслав Колосков: "Запретить Кокорину и Мамаеву играть в футбол - абсолютно неприемлемая мера"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал поведение полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина. Игроки были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. При этом Колосков считает, что несправедливо будет пожизненно дисквалифицировать игроков.

- Они могут получить как до семи лет, так и может получиться так, что простят им. И всё ограничится условным сроком, - цитирует "РИА Новости" Колоскова. - Что касается травли - что заслужили, то и заслужили. Если бы это был единичный случай, то можно было бы сказать, что оступились, ошиблись. Это систематическое показательное выступление на тему, как не надо себя вести. Естественно, что общественное мнение возмутилось. И нельзя сказать, что оно единое. Есть ряд людей, которые говорят, что был проступок, но нельзя всех собак на ребят спускать.

Другие говорят, что надо сделать показательный суд. С моей точки зрения, никаких показательных судов не должно быть. Нужно оценивать произошедшее так, как предусмотрено уголовным кодексом. Запретить играть в футбол – абсолютно неприемлемая мера. Врач хирург после отбытия наказания не имеет права оперировать? Нет, конечно, имеет, так же как и актер, и остальные. Дай бог, чтобы им пошло на пользу происходящее. То, что они творят, мягко говоря, подло по отношению к футболу, клубам, сборной.