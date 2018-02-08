Вячеслав Колосков: "Я бы разрешил пиво на стадионах, не вижу в этом проблемы"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что поддерживает президента РФПЛ Сергея Прядкина в вопросе продажи пива на стадионах. По словам Колоскова, он не видит в этом проблемы.
– Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков, – цитируют "РИА Новости" Колоскова. – Вряд ли закон будут менять под один вид спорта. Да, футбол – исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьется и без пива. Люди, которые не пьют водку, с удовольствием выпили бы пива, ничего плохого я в этом не вижу. Видел множество соревнований, где это пиво продавалось. После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку. Я бы разрешил пиво, не вижу в этом проблемы. Тот, кто хочет напиться, сделает это где угодно и без пива. Я бы Сергея Прядкина поддержал.
Напомним, что ранее Прядкин заявил, что РФПЛ хочет, чтобы в России на стадионах разрешили продажу пива.
Lars Berger
На многочисленных фотографиях Колоскова во время "рулежки" я не представляю его без бокала освежающего янтарного напитка... С пеной такой классной... Сколько тебе заплатили, подлец?!
22:20
Lars Berger
skalnyi, я тебе немного завидую... Знаешь, а я вот не люблю НАШ футбол в летнюю жару и, особенно, зимой...) А в своей бренной жизни на 100% доверяю только 3-м людям: Прядкин, Колосков и Президент Порошенко. Я не верю, что эти люди могут в чем-то соврать... Не было повода даже им не доверять. Что ни скажут - кристально чистая правда. Я вот в душе их правдорубами зову. Не иначе... Очень порядочные люди. Я не думаю, что они выражают чьи-то интересы и за это получают твердую валюту. Не верю!!! Ты понял, почему я не люблю футбол зимой?!)))
22:13
DJKrolik
Чего сразу все про спаивание? Алкаши в любом случае напьются, это правда. Сейчас пиво запрещено - и что, все везде культурно болеют? Не сказал бы. Продажа пива приносила бы дополнительный доход клубам.
22:11
За мир во всем мире
Полностью согласен. Кто не хочет-тот не будет, а кому-то без пары кружечек пива грустно наблюдать за тем,что происходит на поле. Помню, когда можно было, второй тайм всегда интересней был)) И совершенно точно, что кому надо нажраться, выпьет до матча, соберется на контроле и еще пронесет с собой в носках «глэчик»...
22:04
skalnyi
а я бы не отказался от кружечки холодного пиво летом в жару, а зимой я и так коньячок пронесу на трибуну
22:03
Apleks
Фейерические идиоты управляют нашей страной, Колосков - бухай сам сколько угодно, трави организм свой коррупционный, но не смей спаивать народ.
21:29
Berkut-7
Чиновникам бы только спаивать население, ну вот иди и бухай своё пивко в свою меру, а народ должен трезвым быть и не травить себя мочой , которая и почки вымывает и мозги.
21:18