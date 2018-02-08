Вячеслав Колосков: "Я бы разрешил пиво на стадионах, не вижу в этом проблемы"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что поддерживает президента РФПЛ Сергея Прядкина в вопросе продажи пива на стадионах. По словам Колоскова, он не видит в этом проблемы.

– Есть закон, который касается не только футбола: на всех мероприятиях спортивно-массового характера запрещена продажа алкогольных напитков, – цитируют "РИА Новости" Колоскова. – Вряд ли закон будут менять под один вид спорта. Да, футбол – исключение. Я проблемы не вижу, потому что тот, кто хочется напиться, напьется и без пива. Люди, которые не пьют водку, с удовольствием выпили бы пива, ничего плохого я в этом не вижу. Видел множество соревнований, где это пиво продавалось. После баньки сам любил, но не до такой степени, чтобы терять сознание или броситься в драку. Я бы разрешил пиво, не вижу в этом проблемы. Тот, кто хочет напиться, сделает это где угодно и без пива. Я бы Сергея Прядкина поддержал.

Напомним, что ранее Прядкин заявил, что РФПЛ хочет, чтобы в России на стадионах разрешили продажу пива.