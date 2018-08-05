Вячеслав Колосков: "Высокая посещаемость РПЛ и ФНЛ - сила инерции после ЧМ"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что высокая посещаемость матчей российской премьер-лиги (РПЛ) и ФНЛ на стадионах, построенных к чемпионату мира, обусловлена футбольным бумом после успешного выступления сборной России.

В субботу встречу "Зенита" с тульским "Арсеналом" на стадионе "Санкт-Петербург" посетили 47 004 зрителя, а матч "Урала" и "Краснодара" в Екатеринбурге собрал 20326 болельщиков. В ФНЛ игру "Ротора" с "Сочи" на "Волгоград арене" посетили 25725 человек, а на матч "Нижнего Новгорода" с московским "Чертаново" пришли 14915 болельщиков.

– Новые стадионы имеют значение, но действует еще и сила инерции после успешного выступления нашей сборной, – цитирует "РИА Новости" Колоскова. – В памяти яркие впечатления от игры отдельных футболистов, мероприятия, которые проводились после турнира, – награждение игроков президентом России, вручение им званий заслуженных мастеров спорта. Идет инерция любви к футболу, которую вызвали итоги чемпионата мира, его организация, общение болельщиков между собой – весь этот футбольный бум.

Если мы хотим все это сохранить, нужно чтобы наши клубы играли соответствующим образом. К сожалению, этого пока не происходит. Из тех матчей, что я видел, не впечатлил ни один. Если наши футболисты не начнут показывать игру более высокого класса, не повысят результативность – весь интерес постепенно уйдет.