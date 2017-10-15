Вячеслав Колосков: "Все тренеры, кто поработал у нас, теряют квалификацию"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что иностранные тренеры после работы в России теряют квалификацию. В качестве примеров он привел экс-наставников сборной России Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло, а также Мирчу Луческу, в прошлом сезоне возглавлявшего "Зенит".

- Мое твердое убеждение: все те, кто поработал у нас, теряют квалификацию, - цитирует "МК" Колоскова. - Началось все с Хиддинка, теперь вот Адвокат, Капелло, Луческу... Можно назвать еще несколько фамилий. Это факт, но с чем он связан, сказать не берусь.