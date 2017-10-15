Вячеслав Колосков: "Все тренеры, кто поработал у нас, теряют квалификацию"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что иностранные тренеры после работы в России теряют квалификацию. В качестве примеров он привел экс-наставников сборной России Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Фабио Капелло, а также Мирчу Луческу, в прошлом сезоне возглавлявшего "Зенит".
- Мое твердое убеждение: все те, кто поработал у нас, теряют квалификацию, - цитирует "МК" Колоскова. - Началось все с Хиддинка, теперь вот Адвокат, Капелло, Луческу... Можно назвать еще несколько фамилий. Это факт, но с чем он связан, сказать не берусь.
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/sport/2017/10/15/koloskov-o-chm2018-plokho-chto-ukraina-i-shtaty-ne-edut.html
PvsZ
demetrio1977, Эмери просто вовремя покинул Россию. Восстановил квалификацию в Севилье, и теперь успешно работает с одним из сильнейших и богатейших клубов Европы. Остался бы в России - сейчас тренировал бы "Амкар". А Вилаш-Боаш вот потерял квалификацию в России и отправился дальше терять в Китае. Денег, конечно, заработает, но серьёзный клуб уже никогда не возглавит. Каррера после одного успешного сезона тоже сдулся, если вскоре не уйдёт в какую-нибудь "Фиорентину" или "Валенсию" - дальнейшая карьера похоронена. Это про молодых, если что... Единственное исключение - Спаллетти, держит марку, не испортился в СОГАЗе.
21:31
Бен Ричардс
Ну да, прямо как в анекдоте «А я тебе говорил - место проклятое! А то всё "руки из жопы, руки из жопы".
21:28
prof75
Всё правильно. Только не все, а те, кто работает с Миллером, в Питере.
21:27
Richter-00
А какая квалификация у Колоскова? Был тренером? Был профессиональным игроком?
21:24
demetrio1977
Это все уже пенсионеры "древние как Рим". Молодой Эмери вырос. Приходит время молодых.
21:15