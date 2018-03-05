Вячеслав Колосков: "Весна-осень"? Вообще не надо возвращаться к этой теме"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "СЭ" сказал, что нет смысла возвращаться к обсуждению о переходе с системы "осень-весна" на "весна-осень". По его мнению, клубы должны создать комфортные условия для зрителей, включая строительство манежей.

Накануне, 4 марта, под сильным снегопадом состоялся центральный матч 21-го тура чемпионата России, в котором встретились "Локомотив" и "Спартак" (0:0). Команды играли желтым мячом, который было плохо видно на заснеженном поле с красной разметкой.

– Вчерашнее снежное дерби в очередной раз укрепило вас в мысли о том, что преждевременно мы перешли на систему "осень-весна"?

– Да об этом уже говорить бессмысленно…

– Почему?

– Раз перешли на систему "осень-весна", значит, назад хода нет. Это уже надо признать. Когда решили играть по новой системе несколько лет назад, я же выступал на исполкоме РФС, в прессе. Вообще язык весь истрепал: нельзя этого было делать, не подготовившись! Сначала надо создать соответствующие условия для футболистов, для зрителей и так далее. Чтобы трибуны находились под крышей, чтобы сиденья были с подогревом, чтобы было зрителям комфортно! Я уж не говорю о здоровье игроков. Но никто же ничего не слушает! Поэтому и тему эту дальше развивать бессмысленно…

– Не хотите?

– Ну а зачем? Время тратить? Начнутся какие-то склоки. Кто-то за, кто-то – против. Уже приняли решение. Теперь надо делать то, что должны были выполнить пять лет назад.

– Вы про манежи?

– Создайте комфортные условия для футболистов и тренеров. А для этого нужно манежи строить, перекрывать стадионы, календарь составлять соответствующим образом.

– А почему все эти годы ничего из вами предложенного не делалось?

– Наверное, надо спрашивать у тех, кто за этого отвечает. Разве не так? Не меня же. Спросите у РФПЛ, у РФС. Почему в регламенте не записано, что с такого-то года клубы должны сделать определенные вещи – манежи и так далее. В противном случае, они не пройдут лицензирование. Но ничего не было сделано! И никто ничего не собирается менять. Так все и будет продолжаться, думаю, до конца моей жизни. А ломать больше ничего не нужно.

– Даже после домашнего чемпионата мира? Не стоит ли вернуться все-таки на систему "весна-осень"?

– Нет, не надо возвращаться к этой теме вообще! Необходимо просто заставить клубы создать комфортные условия для зрителей. Зачем вновь жить в каменном веке? Времена изменились. Просто заставьте клубы сделать то, что надо! Климат мы не поменяем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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