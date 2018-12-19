Вячеслав Колосков: "В нынешней ситуации уход Мутко из РФС – это хорошо"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал "СЭ" решение Виталия Мутко покинуть пост президента Российского футбольного союза.

– В нынешней ситуации уход Мутко – это хорошо, – сказал Колосков. – РФС практически год отработал без прямого руководителя. Да, был исполняющий обязанности президента, Александр Алаев, но человек на такой должности не может принимать серьезные решения, поэтому Алаеву приходилось постоянно ездить к Мутко и согласовывать все действия с законно избранным президентом. Год без президента союза прошел как бы по течению, слава богу, не происходило никаких серьезных колебаний, но отсутствие главы вредило делу. Я много раз говорил, что нельзя совмещать должность президента футбольного союза с какой-либо еще, тем более, с должностью вице-премьера правительства.

Виталий Леонтьевич понял, что у него нет возможности дальше возглавлять РФС и принял, как мне кажется, правильное решение в пользу дела. Мутко очень многое сделал за последние годы – я имею в виду не только подготовку стадионов для ЧМ-2018, но и то, что теперь у нас есть суперсовременные базы в тех же Новогорске, Кисловодске и так далее. К тому же, Виталий Леонтьевич погасил огромные долги, которые были у организации, когда он приходил. В общем, на счету Мутко много добрых дел, но сейчас он поступил верно.

Выборы нового президента РФС пройдут 22 февраля 2019 года на отчетно-выборной конференции союза. (Иван Торопцев)

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