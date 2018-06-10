Вячеслав Колосков: "Судьба "Тосно" и "Амкара"? Нашим клубам нужно стать акционерными компаниями"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нужно менять подход к финансовому обеспечению клубов. По его словам, только это поможет избежать ситуации с исчезновением команд. Вчера стало известно, что обладатель Кубка России "Тосно" прекратил свое существование. По всей видимости, 13 июня "Амкар" может объявить себя банкротом.

– Тема довольно обширная. Нужно принимать в РФС регламент допуска команд к соревнованиям – причем для всех клубов, не только из РФПЛ, – отметил Колосков. – Надо четко прописать, что клуб должен в письменном виде предоставить гарантии не от губернатора, а от банка – что ему будет обеспечено финансирование в таком-то объеме течение года. Тогда в течение сезона у нас будет хоть какая-то стабильность. Иначе люди будут сначала вкладываться, а потом им расхочется, и клуб закроется. Возможно, стоит пойти по примеру Англии, где клубы являются акционерными компаниями. Это как вариант. Но как я уже сказал, РФС должен запрашивать именно банковские гарантии, а не письма от губернаторов – при всем к ним уважении.

– Однако вы согласны с тем, что в регионах все зависит от воли губернатора. Глава субъекта федерации может не дать деньги на клуб или обязать спонсоров (предприятия, компании, банки) не финансировать "Амкар"...

– Да, мы знаем, что такие ситуации возникают. Конечно, если губернатор заинтересован в футбольном клубе, то даст денег и из бюджета, и простимулирует местные компании, чтобы они также профинансировали команду. В противном случае... Сами понимаете. Это плохо. Поэтому нужно найти определенную организационно-правовую форму для наших команд.

– Частные клубы в России – это утопия?

– Почему? Они же есть. "Краснодар", например.

– Имел в виду только частные клубы.

– Нет, это утопия. Нужно создавать акционерные общества. Конечно, хорошо, что есть Галицкий и Федун. Дай бог им благополучия. Но что делать остальным? В общем, надо создавать такие акционерные компании и получать гарантии от банков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)