20:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вячеслав Колосков: "Ситуация с Еременко не отразится на имидже ЦСКА и РФС"

0
0
0

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что ситуация с полузащитником Романом Еременко не отразится на ЦСКА и РФС. Напомним, УЕФА отстранил игрока сборной Финляндии на 30 дней без объяснения причин.

– Ситуация с Еременко никак не скажется на имидже российского футбола, а тем более на РФС, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Это единичный случай, к счастью. Тем более Еременко – гражданин Финляндии, поэтому не надо беспокоиться. Жалко только то, что это очень сильный футболист, который определяет игру ЦСКА. Для армейцев это очень большая потеря. Да и на ЦСКА эта история не скажется. У ЦСКА настолько прочный авторитет, что эта история вряд ли повлияет на имидж ЦСКА.

Опрос

Серьезна ли для ЦСКА потеря Романа Еременко?
голосовать

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161009/1110541794.html

0
0
0
Материалы сюжета: Еременко: 30 дней вне игры

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ