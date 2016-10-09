Вячеслав Колосков: "Ситуация с Еременко не отразится на имидже ЦСКА и РФС"

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков считает, что ситуация с полузащитником Романом Еременко не отразится на ЦСКА и РФС. Напомним, УЕФА отстранил игрока сборной Финляндии на 30 дней без объяснения причин.

– Ситуация с Еременко никак не скажется на имидже российского футбола, а тем более на РФС, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Это единичный случай, к счастью. Тем более Еременко – гражданин Финляндии, поэтому не надо беспокоиться. Жалко только то, что это очень сильный футболист, который определяет игру ЦСКА. Для армейцев это очень большая потеря. Да и на ЦСКА эта история не скажется. У ЦСКА настолько прочный авторитет, что эта история вряд ли повлияет на имидж ЦСКА.