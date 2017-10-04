Вячеслав Колосков: "Путин правильно отреагировал на слова Фурсенко"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал Президента РФ Владимира Путина, иронично ответившего президенту "Зенита" Сергею Фурсенко. На заседании совета при Президенте РФ по физкультуре и спорту Фурсенко заявил, что при яркой игре российских команд в мире скажут, что футбол "истинно русская игра". На это Путин заметил, что в последнем матче Лиги Европы против "Реал Сосьедад" на поле в составе "Зенита" вышло восемь легионеров.

- Фурсенко просто рассказал, что делается в "Зените", и между прочим упомянул о том, что футбол – это русская игра, на что правильно отреагировал президент. Фурсенко сказал, что подготовят российских ребят к ЧМ-2018. Причем тут русская игра или не русская? Это игра всенародная. Понятно, что за сборную будут играть только те люди, у которых есть российское гражданство, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова.