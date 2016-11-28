00:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вячеслав Колосков: "После первого круга никто не может сказать, что "Спартак" станет чемпионом"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что вся борьба в премьер-лиге еще впереди. По его словам, после 15 туров никто не может сказать, что "Спартак" станет чемпионом. Красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая "Зенит" на шесть очков.

– Кто наверху турнирной таблицы, тот и лучше играет, – приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. – Можно спорить, "Спартак" так сильно прибавил, или "Зенит", ЦСКА и "Краснодар" сбавили, это дело аналитиков. Мое дело – смотреть футбол и получать удовольствие. В любом случае, я убежден, что вся борьба еще впереди. После первого круга никто не может сказать, что "Спартак" станет чемпионом, понятно, что (есть еще) "Зенит" и тот же ЦСКА, и "Краснодар" по сегодняшней игре, и "Ростов" прекрасно играл. "Спасибо "Спартаку" за хороший результат, а остальным командам за хорошую игру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ответ "кто-то другой" порадовал. Забавный опрос.

00:40

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