19:11 5 марта | Футбол — РФПЛ

Вячеслав Колосков: "Почему спонсоры диктуют, какими мячами нам играть, а не футболисты?"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил недовольство тем, что во время центрального матча 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0), который прошел во время сильного снегопада, использовались мячи желтого, а не красного цвета. По его мнению, в сложившейся ситуации ответственность должны нести те, кто заключал спонсорский контракт с производителем инвентаря.

– Вы видели во время дерби желтый мяч?

– Я был на игре. Этого мяча действительно не было видно.

– В РФПЛ говорят, что так заключен контракт со спонсорами, красных мячей по нему поставить лиге не могли.

– Надо задать вопрос тем, кто заключает такие контракты. Они что – в Африке живут? Они не знают, что у нас зима может быть? Не в курсе, что во время снега все играют красными мячами. Мы так играли. В чем здесь сложность? Почему же люди, которые все это подписывали, не просчитали риски? Кто-то же должен за что-то отвечать, понимаете? Почему спонсоры диктуют, какими мячами нам играть, а не футболисты? А мы все время ссылаемся на какие-то обстоятельства… Какая разница поставщику в какой цвет покрасить мяч? Ну чушь полнейшая! Мы сейчас обсуждаем то, что вообще выеденного яйца не стоит. Это же какой-то каменный век. Такие спонсоры, которые не могут прислать нормальный мяч? Да уж… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Вячеслава Колоскова

Король севера. "Локо" - почти чемпион //
Глубокая заморозка. "Локо" и "Спартак" остались при своих // 
"Такой футбол нам не нужен - игры не было, мяча не видно" 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergei.skv

молодец Колосков!

23:40 5 марта

shpasic

потому что футболисты много играют головой - им сложно думать.

20:03 5 марта

HAZELSAMARA

Потому что спонсоры дают деньги, а футболисты их тратят.

19:42 5 марта

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